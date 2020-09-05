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  4. (Özek) Beyoğlu’nda esnafa aldırmadan atölyeyi soydular

(Özek) Beyoğlu’nda esnafa aldırmadan atölyeyi soydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda güpegündüz bakır atölyesine giren zanlılar, çevredeki esnafın uyarılar aldırmadan hırsızlık yaptı.

Beyoğlu’nda güpegündüz bakır atölyesine giren zanlılar, çevredeki esnafın uyarılar aldırmadan hırsızlık yaptı. Atölyedeki bakır levhaları çalan zanlılar, geldikleri araca binere kaçtı. Çevredeki esnaf hırsızları tabure atarak kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.
Güpegündüz hırsızlık Beyoğlu Sütlüce’de buluna bir bakır atölyesinde yaşandı. Sabah 07.00 sıralarında atölyeye gelen zanlılar, kepengi kırarak içeri girdi. Çalan alarma rağmen içeri giren zanlılar, bakır kabloları ve levhaları çalmaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da alarmı duyarak toplandı. Esnafın "polis çağırdık" uyarısına aldırmayan hırsızlar, bakırları araca yükledikten sonra kaçmaya başladı. Bu sırada bir esnaf da yerden aldığı tabureyi hırsızlara fırlattı.
Yaşanan hırsızlık kameralara da saniye saniye yansıdı.

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