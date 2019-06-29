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(Özel) 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Fatih’te cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, 15 yılda 2 bin adet cep telefonunu biriktirdi.

Fatih’te cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, 15 yılda 2 bin adet cep telefonunu biriktirdi. Cep telefonu koleksiyonu ile yatak odasında birlikte uyuduğunu söyleyen Karagüdekoğlu, “Ben telefon koleksiyonumu yatak odamda saklıyorum. Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok bunun” ifadelerini kullandı.
İstanbul Fatih İlçesinde Doğubank iş hanında cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu eski telefonlara olan tutkusu ile dikkat çekiyor. 15 yıl içinde 2 bin telefon toplayan Karagüdekoğlu, geceleri de telefonları ile birlikte uyuyor. Topladığı cep telefonları arasında 2003 yılında Matrix Reloaded ile serinin ikinci filmi için üretilen özel telefondan, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar özel telefonlar bulunuyor. Karagüdekoğlu koleksiyonunun en nadide parçalarını evinde yatak odasında saklıyor. Her gün uyumadan önce iki dolabına dizdiği koleksiyonuna bakarak uykuya dalıyor. İki kızı ise babalarının bu tutkusunu kimi zaman kıskanıyor. Koleksiyonculuk ve cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu özel koleksiyonu için “Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok” ifadelerini kullanıyor. Koleksiyonunda bulunan nadide telefonlar için bir çok dizi ve filmde kullanılması için teklifler alıyor. Bu güne kadar Recep İvedik 4 ve İçerde gibi dizilerde özel koleksiyonunda bulunan telefonlar kullanıldı. Tüm biriktirdiği koleksiyonu ise internette 2,5 milyon Euro fiyatı ile satışa sunduğunu ifade etti.
“ Matrix filminin çekilmesi için ürettiği telefon var elimde”
15 yılda 2000 adet telefon koleksiyonu topladığını ifade eden koleksiyoncu ve cep telefonu tamircisi Ekrem Karagüdekoğlu, “ 2 bin civarında telefonum var ama bunların içerisinden bin tanesi nitelikli ve diğerlerinden daha değerlidir. Bu koleksiyon işinin kelime karşılığı tutku değil. Aşk gibi hastalıktan öte bir şey bu iş. Bir tane olsun diye başladım sonra baktım yetmiyor ne kadar varsa hepsini istiyorsun. Bir telefon firmasının özel olarak Matrix filminin çekilmesi için ürettiği telefon var elimde. Jackie Chan için özel olarak üretilmiş serideki telefondan var elimde. Matrix filmi için özel olarak üretilen telefondan dünyada 2500 tanesi de bende. Genelde bu telefon Amerika’da satışa sunuluyor, Türkiye’de sadece bir tane var. Jackie Chan için özel üretilen seri sadece Çin halkı için üretildi ondanda Dünya’da 2500 civarında bulunuyor” şeklinde konuştu.
“Telefon koleksiyonumu yatak odamda saklıyorum”
Kendi koleksiyonunda bulunan telefonların zamanında ulaşması zor olan cihazlar olduğunu vurgulayan Karagüdekoğlu, “Şuanda burada gördüğünüz telefonların bir çoğu zamanında insanların birkaç maaşlarına denk gelecek fiyatlara sahipti. İnsanlar bu telefonları zamanında kolay alamıyorlardı. Ben telefon koleksiyonumu yatak odamda saklıyorum. Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok bunun. Bu koleksiyonu toplamak yaklaşık olarak 15 yılımı aldı. İçerde dizisi, Recep İvedik 4 filmi ve bir çok dizi de benim koleksiyonumdaki telefonlar kullanıldı. Koleksiyonumu sanal mağazada öylesine satışa koydum onlardan ayrılabilir miyim bilmiyorum. Koleksiyonumun hepsini 2,5 milyon Euro fiyat etiketi ile satışa koydum” diye konuştu.

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