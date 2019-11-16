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(Özel) 18 yıl hapis cezası vardı, Adıyaman’dan firar etti, Avcılar’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ve çevre illerde yıllar önce cezaevi firarisi olarak aranan ve 14 ayrı suç kaydı bulunan Dilaver Karakeçi isimli şahıs, Avcılar’da dün akşam saatlerinde gece bekçilerinin uygulamasında sahte ehliyetle kıskıvrak yakalandı.Cezaevi firarisi olan ve 14 ayrı suçtan kaydı olan bir Dilaver Karakeçi isimli adam dün gece saatlerinde Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ’Gece Kartalları’ olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin uygulamasında sahte ehliyet ile yakalandı.

(Özel) 18 yıl hapis cezası vardı, Adıyaman’dan firar etti, Avcılar’da yakalandı

Adıyaman’da ve çevre illerde yıllar önce cezaevi firarisi olarak aranan ve 14 ayrı suç kaydı bulunan Dilaver Karakeçi isimli şahıs, Avcılar’da dün akşam saatlerinde gece bekçilerinin uygulamasında sahte ehliyetle kıskıvrak yakalandı.
Cezaevi firarisi olan ve 14 ayrı suçtan kaydı olan bir Dilaver Karakeçi isimli adam dün gece saatlerinde Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ’Gece Kartalları’ olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin uygulamasında sahte ehliyet ile yakalandı. Polis merkezinde işlemleri yapılan Karakeçi’nin 18 yıllık kesin ceza hükmünün bulunduğu, 14 ayrı suçtan da kaydı olduğu anlaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Karakeçi, gözaltına alındı. Karakeçi’nin geçtiğimiz yıllardan dolandırıcılık olayları firarisi olduğu da yine yapılan sorgulamada ortaya çıktı.

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