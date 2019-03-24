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(Özel) 2 haftadır kayıp eşine “yuvana dön” diyerek seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, yaklaşık 2 haftadır kaybolduğu iddia edilen eşine, “Dön gel yuvana” diyerek çağrıda bulundu.Hacıevhat Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Kenan Kıp, yaklaşık 2 haftadır İpek Kıp (38) isimli eşinden haber alamadığını söyledi.

Tekirdağ Malkara’da yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, yaklaşık 2 haftadır kaybolduğu iddia edilen eşine, “Dön gel yuvana” diyerek çağrıda bulundu.
Hacıevhat Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Kenan Kıp, yaklaşık 2 haftadır İpek Kıp (38) isimli eşinden haber alamadığını söyledi. Eşiyle arasında hiç bir sorun yaşanmadığını ileri süren Kenan Kıp, kaybolmasının ardından huzurunun kaçtığını ifade etti.
Eşine bir an önce kavuşmayı arzulayan Kıp, “Günlerdir eşim kayıp ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşıyorum. Çok sevdiğim eşim, neredeyse, kayıplardaysa, saklanıyorsa, saklıyorlarsa ortaya çıkmasını istiyorum. Ben eşimi çok seviyorum ama bir şekilde bulunmasını çok istiyorum. Eşim ortaya çıksın ve çocuklarımın yanına dönsün. Çocuklarım ve ben şu an perişan durumdayız. Artık bunalım geçirmenin eşiğindeyim. Ben şu an çocuklarımın sayesinde ayakta durmaya çalışıyorum. Ben yaşıyorsam, bir parça ekmek için ve namus için yaşıyorum.
Eşime buradan seslenmek istiyorum; ne olursun dön gel yuvana, bizi yalnız bırakma” diye konuştu.

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