(Özel) 31 yaşındaki Onur, kök hücre nakliyle yeniden koşmak istiyor

Zonguldak’ta yaşayan anne Gülay Çiçeklitepe, engelli iki evladıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Yürüme zorluğu çekmesine rağmen evlatlarına sahip çıkan anne Gülay Çiçeklitepe, oğlu ve kızının yürüdüğünü görmeyi hayal ediyor.

Kent merkezinde yaşayan 53 yaşındaki anne Gülay Çiçeklitepe’nin eşi bir süre önce hayatını kaybetti. Belaltından felçli kalan 31 yaşındaki oğlu Onur ile kendisi gibi yürüme zorluğu çeken 35 yaşındaki kızı Ayşe Çiçeklitepe ile hayata tutunmaya çalışan anne Gülay Çiçeklitepe, oğlu ve kızının yürüdüğünü göreceği günleri bekliyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve SYDV aracılığıyla kendilerine maddi yardımın yanı sıra yiyecek ve yemek yardımının da yapıldığını ifade eden Çiçeklitepe Ailesi, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Evlatlarının bir süre bakım evinde kaldığını anlatan anne Gülay Çiçeklitepe, yatağa bağımlı olan oğlu Onur’un kök hücre nakliyle yeniden ayağa kalkabileceğini ifade ederek uzanacak yardım elini bekliyor.

"Evladımı liseye sırtımda taşıdım"

Yürüme güçlüğü çekmesine rağmen oğlu Onur’u okuduğu liseye sırtında taşıdığını ve liseden mezun ettiğini anlatan anne Gülay Çiçeklitepe, Onur’un çalışma azmiyle Adnan Menderes Üniversitesi Makine Ressamlığı’nı kazanmasına rağmen engeli sebebiyle okuyamadığını söyledi. Anne Çiçeklitepe, şöyle devam etti:

"Yaşam mücadelem evlendiğimden beri sürüyor. Eşim öldükten sonra daha zorluklar başladı. Onun için tek başıma bu zamana kadar mücadele ettim. Şimdi artık rahatsızım baş edemiyorum. Kızım oğluma göre bir nebze daha iyi ama kendi isteğiyle gezemiyor. Hiçbir yere gidemiyor. Oğlum yatağa bağlı yaşıyor. Oğlum oturma bile oturamıyor. Bakımevlerinde de kaldılar. Bakım evinde zorluklar yaşadı. Kızım öyle. Kızımı aldım yeğenimin evine götürdüm. Oğlum bir süre bakımevinde kaldı. Ziyaretine sürekli gittik geldik. Her isteğini yaptım. Oğlum kök hücre nakli istiyor. Bir destek bekliyoruz. Benim başka bir şeye ihtiyacım yok."