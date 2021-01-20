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  4. (Özel) Avcılar’da araba hırsızına polisten suçüstü

(Özel) Avcılar’da araba hırsızına polisten suçüstü

20.01.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da kısa süreliğine park edilen anahtarı kontak üzerindeki araçları çalmaya çalışan şahıs, bir arabaya binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Avcılar’da kısa süreliğine park edilen anahtarı kontak üzerindeki araçları çalmaya çalışan şahıs, bir arabaya binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 17 ayrı suçtan kaydı olduğu ortağa çıktı.
Olay, dün akşam saat 17.45 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir bölgeden hırsızlık ihbarları alan polis ekipleri devriye görevi esnasında şüpheli bir şahsı takibe aldı. Şüpheli Serhat Y., üzerinde kontak anahtarı bulunan park halindeki aracı çalmaya çalışırken kendisini takip eden polis tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 17 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.
Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin kontak anahtarı üzerinde bulunan aracı çalmak için şoför koltuğuna oturması ve sonrasında polisin yakalaması yer alıyor.

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