HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Beşiktaş Kaymakamı’ndan vatandaşa: “Maskenizi takın ceza yazmak istemiyoruz”

(Özel) Beşiktaş Kaymakamı’ndan vatandaşa: “Maskenizi takın ceza yazmak istemiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürünün de katılımıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Beşiktaş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürünün de katılımıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda tek tek uyarılırken, işe geç kaldığını bahane eden bir gence ise para cezası kesildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, maskesiz gezen bir vatandaşa yeni bir maske vererek, “Maskesiz gezmeyin, ceza yazmak istemiyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge göndermişti. Genelge doğrultusunda Beşiktaş’ta polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Beşiktaş Meydanı’ndan başlayan denetimlere, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve sıralı amirler ile polis ekibi katıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerleri denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunarak, tek tek maske takmalarını söyledi. Beşiktaş Kaymakamı Bakan ve İlçe Emniyet Müdürü Çamırcı, denetimler sırasında hem vatandaşlarla sohbet etti hem de kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

“Sizlere ceza yazmak istemiyoruz”
Denetimler kapsamında polis ekipleri, toplu taşıma araçlarına da giderek yolcuları uyarıp, sürücülere de fazla yolcu alınmaması yönünde bilgi verdi. İlçe genelinde geniş kapsamlı olarak yapılan denetimlerde, Barbaros Bulvarı üzerinde ekipler uyarılara devam ettiği esnada Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, bir vatandaşın maske takmadığını gördü. Uyarılınca takan vatandaşın maskesinin eski olduğunu fark eden Bakan, ekiplerden yenir maske isteyerek vatandaşa verdi. Vatandaş teşekkür ederken Bakan ise, “Maskesiz gezmeyin, sizlere ceza yazmak istemiyoruz” diyerek denetimlere devam etti.

“İşe geç kaldım” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Denetimler sürdüğü esnada ekipler Beşiktaş Çarşısına girerek burada da denetimlerini sürdürdü. Ayrıca bulvar üzerinde de polis megafonla uyarıda bulundu. Vatandaşlar uyarıldığı esnada bir vatandaşın onlarca maske takan vatandaşın arasında maskesiz gezdiğini gören Beşiktaş polisi, vatandaşı durdurdu. Polisi görünce cebinden çıkarttığı maskesini takan vatandaş, işe geç kaldığını bahane ederek kimliğini de yanına almadığını söyledi. Bunun üzerine kimlik tespiti yapan polis, şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
19 yaşındaki genç 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü19 yaşındaki genç 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de başlıyor
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
Bursa merkezli 3 ilde 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü
19 yaşındaki genç 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?
Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?
Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon
Haberler peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde operasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.