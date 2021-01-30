(Özel) Beşiktaş’taki otobüs kazası davasında mütalaa

Beşiktaş’ta otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü sanık Necdet Karakuş’un yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın 1 kişiyi ‘kasten öldürme’, 14 kişiyi de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis ve 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş’un (34) davasında duruşma savcısı mütalaasını dava dosyasına sundu.

Mütalaa dava dosyasına sunuldu

Sanık Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair gelen raporun ardından mütalaayı hazırlaması için dava dosyası kendisine gönderilen duruşma savcısı, mütalaayı hazırlayarak dava dosyasına sundu. Sanığın kullanmakta olduğu özel halk otobüsü ile otobüs hattının rutin güzergahının dışına çıktığının anlatıldığı mütalaada, olay yeri olan Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi İETT durağında beklemekte olan maktul ve müştekilere kasten çarptığı kaydedildi.