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(Özel) Beylikdüzü’nde hırsızlık şebekesinin araç hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde yürüyüş yapmak için araçlarını caddeye park eden çift, döndüklerinde şok yaşadı.

Beylikdüzü’nde yürüyüş yapmak için araçlarını caddeye park eden çift, döndüklerinde şok yaşadı. Araçlarını bıraktıkları yerde bulamayan çift güvenlik kameralarını incelediklerinde çalındığı fark etti. Beylikdüzü’nde birçok kişinin canını yakan çetenin son araç hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yaşam Vadisi mevkisinde gerçekleşti. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Ozan Güven, otomobilini cadde üzerinde bir noktaya park etti. Bir saat kadar eşiyle birlikte yürüyüş yapan Güven, otomobilini park ettiği noktaya geldiğinde aracının olmadığını fark etti. Aracının polisler tarafından çekilmiş olabileceğini düşünen talihsiz adam, önce arabasının çekilip çekilmediğini araştırdı. Polis kayıtlarında kendisine ait aracın çekilmediğini öğrenen Güven, daha sonra park ettiği noktayı gören bir sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Görüntüleri izlediğinde şok olan Güven, aracının çalındığını gördü. Lüks bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, önce arabanın kapısını zorlayarak açıp daha sonra düz kontak için uğraşırken kimse şüphelenmesin diye kaputu açarak arabada bir sorun olduğu izlenimi verdikleri görünüyor. Çevrelerinden geçen insanlara aldırış etmeden profesyonel bir şekilde çalışan şebeke üyelerinin kısa bir sürede aracı düz kontak yaparak olay yerinden uzaklaştıkları kameralara yansıyor. Daha önce aynı noktadan defalarca hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, şebeke üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

“Beylikdüzü’ne abone olmuşlar”
Yürüyüş için geldikleri parkta hırsızların hedefi olan Ozan Güven ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Eşimle birlikte parka geldik. Biraz yürüyüş yapmak istedik. 1 saat kadar yürüdük daha sonra arabamızı park ettiğimiz yere geldiğimizde olmadığını fark ettik. Önce şaşırdık sağ-sola baktık sonra güvenlik kameralarını incelediğimizde çalındığını anladık. O kadar profesyonel şekilde çalıyorlar biz bile hayret ettik. 3 tane şahıs arabaya yaklaşıp kapıyı kastırarak açıyorlar sırf doğal görünsün diye de kaputu açıyorlar. Kaputu açıp sanki bir sorun var onu çözmeye çalıştıklarının imajını veriyorlar. Bu çevrede bu şebeke resmen abone olmuşlar. Bir çok kişinin aynı noktadan arabası çalınmış ya da araç içinden değerli eşyaları çalınmış. Ben yeni evliyim kredi çekip bir araç aldım o da maalesef çalındı. Yetkililerden en kısa zaman içinde arabamı bulmalarını istiyorum.”

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