Özel çocuklardan geri dönüşüm defilesi

Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında atıklardan tasarlanan kıyafetlerle gerçekleşen defilede sahneye çıktı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın ortak çalışması Engelsiz Kafe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Eğitim Bilimleri Okulu ile birlikte kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ve Adalya Vakfı yönetiminin de katıldığı kutlamalara Engelsiz Kafe’nin özel çocukların aileleri ve Eğitim Bilimleri Okulu’nun velileri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Yardımcısı Kaçmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çok istemesine rağmen yoğun programı dolayısıyla kutlamalara katılamadığını belirtti. Başkan Uysal’ın selamlarını ileten Kaçmaz, Engelsiz Kafe’nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye çapında örnek bir kurum haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Engelsiz Kafe’nin özel çocukları ve Eğitim Bilimleri Okulu öğrencileri, 23 Nisan’ı şiirler ve hep birlikte söyledikleri şarkılarla kutladı. Kutlamalarda Engelsiz Kafe Bandosu’yla birlikte ritim grubu sahne alırken öğrencilerin geri dönüşümü mümkün atıklardan yaptıkları kıyafetlerden oluşan defile de büyük ilgi gördü. Öğrenciler pet bardaklar, tabaklar, ambalaj atıkları, gazete kağıtlarından hazırladıkları kıyafetleri Engelsiz Kafe’nin özel çocuklarıyla birlikte sergiledi.

