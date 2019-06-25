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(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.Orhaneli ilçesinin dağlık noktalarında yürüyüş yapan bir grup dağcı, gece konaklamak için ormanların içinde kamp attı.

(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti

Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.
Orhaneli ilçesinin dağlık noktalarında yürüyüş yapan bir grup dağcı, gece konaklamak için ormanların içinde kamp attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çadırlarının yakınlarında duydukları sesler üzerine ellerindeki fenerlerle etrafı kolaçan eden dağcılar, anne ayı ve yavru karşılaştı. Dağcıların çadırlarının yanlarına kadar gelen anne ve yavru ayı uzun süre dağcıların çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Dağcılar korkudan sabaha kadar uyuyamadı.
Bursa’nın dağ ilçelerinde hasadına başlanan kiraz bahçelerine sık sık zarar veren ayılar köylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti

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