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(Düzeltme)

04.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de bir işyerine 1 yıl içerisinde 2’nci kez gelen hırsızlık çetesi dakikalar süren soygunda 22 bin TL değerinde 90 teneke zeytin çaldı.

Sultangazi’de bir işyerine 1 yıl içerisinde 2’nci kez gelen hırsızlık çetesi dakikalar süren soygunda 22 bin TL değerinde 90 teneke zeytin çaldı. Hırsızların kaldırımdan geçen vatandaşlara ve araçlara rağmen hazırlık çalışmalarına devam etmeleri bu kadarına da “pes” dedirtti.
Olay, önceki gün sabah saat 06.30 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların olay yerine kapalı minibüs ile geldikleri görüldü. 5 kişi oldukları görülen şahıslar, uzun süre aracın yönünü değiştirerek uygun zamanı kolladı. Şahısların kaldırımdan ve yoldan geçen vatandaşlara rağmen hırsızlık olayına devam etmeleri adeta “pes” dedirtti. Hırsızlık çetesinin dikkat çekmemek için işyerinin giriş kısmını kullandıkları araç ile kamufle ederek kepenk ve camı kırıp içeri girdikleri görüldü.
Bir süre sonra kendilerini fark edip engel olmak için gelen bölge halkını da tehdit eden çete, bir kaç dakika içerisinde yaklaşık 22 bin TL değerinde olan 90 teneke zeytini yükledikleri araç ile hızla kaçtılar. Yaşanan olayı anlatan kurum müdürü Osman Y. "Yaklaşık bir yıldır buradayız. Geçen sene Ramazan ayında yine hırsızlar aynı yerden girdiler o zaman da yaklaşık 15-20 bin TL değerindeki ürünlerimizi çaldılar. Bu sabah saat 06.30 sıralarında 4 ya da 5 kişi minibüs ile geliyorlar ve 90 teneke ürünümüzü alarak uzaklaşıyorlar. Komşularımızdan görenler tepki gösteriyorlar, ancak onları da tehdit edip uzaklaştırıyorlar" ifadelerini kulandı.
Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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