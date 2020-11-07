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  4. (ÖZEL)- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi imdadına vatandaşlar yetişti

(ÖZEL)- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi imdadına vatandaşlar yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 09:16 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de fenalaşarak kamyonunu durduran sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Büyükçekmece’de fenalaşarak kamyonunu durduran sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bir süre sonra kamyonun başına giden çevredeki esnaf, şoföre kalp masajı yaparak yardımcı oldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde sağ şeritte duran kamyonun yanına gelen vatandaşlar, kalp krizi geçirdiği iddiası üzerine sürücü koltuğunda hareketsiz duran şoförü araçtan indirdi. Çevredeki esnaf, sürücüye yol kenarında kalp masajı yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar seferber oldu
Baygın haldeki sürücü için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Şoförün durumuyla ilgilenen vatandaşlar, sıkışan trafikte ambulansın gelebilmesi için diğer sürücüleri de yönlendirerek yolun açılmasına yardım etti. Olay yerinde bulunan bir vatandaş yaşananları, "Yarım saat önce kapıya çıktığımızda kamyon arıza yaptı sandık biz. Daha sonra esnaf arkadaşlar kapıyı açıp bakınca direksiyon başında yatıyor olarak gördük. Muhtemelen kalp krizi işi bilen arkadaşlar da kalp masajı yaptı. Arabayı da durdurmuş sürücü kaza yapmamak için” diyerek anlattı.

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