Özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' de protokol sırasında

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de törenle kutlandı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' de saygı duruşunda bulunan bakıcısının yanında durdu, gazetecilere poz verdi.

Atatürk Meydanı'ndaki törene Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, çok emniyet mensubu ile bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' de bakıcısı polis memuru Murat Odabaşı ile protokol üyelerinin yanında durdu. Törende ilgi odağı olan 'Jovy', daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Berksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

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