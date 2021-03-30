HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Esenyurt’ta 10 gün önce evden kaçan kız, Büyükçekmece’de dönercide bulundu

(Özel) Esenyurt’ta 10 gün önce evden kaçan kız, Büyükçekmece’de dönercide bulundu

30.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 10 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece’de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci’de bulunup ailesine teslim edildi.Esenyurt’ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Lise öğrencisi Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı.

Esenyurt’ta 10 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece’de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci’de bulunup ailesine teslim edildi.
Esenyurt’ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Lise öğrencisi Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı. Baba Kenan Şahin ve Anne Seval Şahin, kızları Sümeyye Şahin eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 gündür haber alınmayan kız, Büyükçekmece’de akşam saatlerinde bir dönercide Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibinin dikkati sayesinde bulundu.

10 gün boyunca barakada kaldı
Evden ayrıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan ve 10 gün boyunca Esenyurt’ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen Sümeyye Şahin buradan ayrılarak dün akşam saatlerinde Büyükçekmece’ye gitti.
Dönercide bulundu
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Ekipleri dönerci dükkanına gelerek kayıp olan ve 10 gündür aranan Sümeyye Çakır buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Sümeyye Şahin daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Kürşat Ayvatoğlu şantaj için kendisini videoya çektirmiş Kürşat Ayvatoğlu şantaj için kendisini videoya çektirmiş
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Hafta sonu yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-12 Güleşli Operasyonu' başlatıldı

İçişleri duyurdu! Bugün başladı

'Kırmızı' kent Kocaeli'de flaş karar: Halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor

Flaş karar: Halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor

Dr. İbrahim Uslu kimdir? Dr. İbrahim Uslu kaç yaşında ve nereli?

Dr. İbrahim Uslu kimdir?

Şırnak nerede? Şırnak hangi bölgede?

Şırnak Güneydoğu Anadolu'da yer alıyor

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.