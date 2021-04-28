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  4. Esenyurt’ta freni patlayan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

Esenyurt’ta freni patlayan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

28.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta freni patlayan hafriyat kamyonu, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. 4 araca ve elektrik direğine çarpan kamyon, refüje çıkarak durabildi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, bir vatandaşın hafriyat kamyonunun altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Yokuş aşağıya yolda freni sistemi arızalanan bir hafriyat kamyonu hızla gelerek 4 araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Caddenin adeta savaş alanına döndüğü kazada esnaf ve vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve trafik çekicisi çağrıldı. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

FIRINDAN ÇIKAN ADAM SON ANDA KURTULDU

Yaşanan kaza anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun yokuş aşağıya hızla gelerek araçlara çarpması ve fırından alışveriş yaptıktan sonra yolda yürüyen bir adamın saniye farkla kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.

Olayı gören Hüseyin Özbey isimli bir vatandaş, “Kamyonun freni patlamıştı hafriyat kamyonuydu burada 2 araca vurdu sonra iş yeri önündeki bir araca vurdu daha sonra aşağıda refüje çıkarak ancak durabildi. Ama çok şükür bir yaralı ya da ölü yok. En çok sevindiren de buydu zaten”dedi.

Olayın şahidi Enes İpekte, önce yüksek bir ses duyduklarını kaydederek, “Kaldırımın üzerine çıktı kamyon sonra aşağıya doğru hızla gitti. Ben içeri girdim arkadaşlarımı çağırdım. Ölü yaralı yoktu” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt

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