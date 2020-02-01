HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Eyüpsultan’da sokak ortasındaki kavga kamerada

(Özel) Eyüpsultan’da sokak ortasındaki kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da iki grup bilinmeyen bir nedenden sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

Eyüpsultan’da iki grup bilinmeyen bir nedenden sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Olay, Çarşamba günü akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Eyüpyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti.

O anlar kamerada
Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anları ise o esnada oradan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden vatandaşların araya girerek grubu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Motosiklet kullanıcısı daha sonra motosikletine binerek oradan uzaklaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

Adana'daki bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

20 yıldır orada ve kimse dokunmuyor... Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

20 yıldır böyle duruyor! Kimse dokunmuyor çünkü...

Sular çekilince ortaya çıktı! Meriç Nehri'nde tarihi buluş

İlk kez ortaya çıktı! Tarihi olay

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.