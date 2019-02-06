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(Özel) Fatih’te tacize uğrayan sokak köpeği koruma altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 09:25 | Son Güncelleme

Fatih’te kesici aletle yaralanıp taciz edilen sokak köpeği Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nda ameliyat edilerek koruma altına alındı.İstanbul Fatih Şehremini Mahallesi’nde, önceki gün sabaha karşı hayvana yönelik bir taciz olayı yaşandı.

Fatih’te kesici aletle yaralanıp taciz edilen sokak köpeği Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nda ameliyat edilerek koruma altına alındı.
İstanbul Fatih Şehremini Mahallesi’nde, önceki gün sabaha karşı hayvana yönelik bir taciz olayı yaşandı. Bir kağıt toplayıcısı, sokak köpeğine cinsel istismarda bulundu. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeği istismar eden zanlıyı tekme tokat dövdü.
Köpek tacizden sonra saldırganlaştı
Tacize uğrayan ve kesici aletle yaralanan sokak köpeği için devreye giren Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ve hayvanseverler olayın yaşandığı yerde sokak köpeğini aramaya başladı. Taciz edildikten sonra saldırgan hale gelen köpek yakalanarak Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na getirildi.
Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin tacizin yanı sıra kan kaybettiği de tespit edildi. Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay köpeğin son durumu hakkında bilgiler verdi. Tacize uğrayan köpeğin erkek bir pitbull melezi olduğunu ifade eden Olcay, “Veteriner hekimlerimizin muayenesi sonucunda hem tecavüz hem de kesici bir aletle makat kısmından yaralanmış. Müdahalesini yaptık, hayati tehlikesi var. Çok kan kaybetmiş. Tecavüz edilen köpek üstelik erkek bir pitbull melezi. Biz olay mahalline köpeği almaya gittiğimizde hayvan şoktaydı ve gelene geçene saldırır vaziyetteydi. Çünkü ciddi bir travma yaşamış” dedi.
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nın koruma altına aldığı ve hayati tehlikesi bulunan köpeğin tedavisi devam ediyor.

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