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(Özel) Gündüz vakti maskeli telefon hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Ümraniye’de gündüz vakti müşteri olarak girdiği pilavı dükkanından cep telefonu çalan maskeli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Ümraniye’de Armağanevler Mahallesi’nde bir pilavcı dükkanında meydana geldi.

Ümraniye’de gündüz vakti müşteri olarak girdiği pilavı dükkanından cep telefonu çalan maskeli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ümraniye’de Armağanevler Mahallesi’nde bir pilavcı dükkanında meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi, müşteri olarak geldiği pilavcı dükkanında sipariş vererek yan dükkana gitti. Dükkan çalışanı siparişi hazırlarken, şahıs daha sonra kasanın yanında bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla arka cebine soktu. Etrafını kontrol eden şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi siparişini alarak hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı. Telefonun yerinde olmadığını fark eden dükkan çalışanı durumu iş yeri sahibine bildirdi. Cep telefonunun çalındığını fark eden dükkan sahibi polise ihbarda bulundu. Polisler, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı arama çalışmaları başlattı.

Salgın dönemi nedeniyle maskeliydi
Dükkan sahibi Yaşat Atmaca, “Bir beyefendi korona virüs nedeniyle maskeli bir şekilde geldi. Cenazeden geldiğini söyleyerek, pilav siparişi söyleyerek, yan taraftaki dükkandan bir şey almaya gittiğini söyledi. Yan taraftaki dükkandan işini hallettikten sonra kasanın yanındaki telefonu el çabukluğuyla arka cebine koyarak,siparişini aldı gitti. Yeni aldığımız bir telefondu kızımıza almıştık. 4 bin lira değerinde bir telefon güpegündüz çalındı” diye konuştu.

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