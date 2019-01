(özel haber) Eskişehirli minik veterinerler dünyaya örnek oldu

Eskişehir’de bulunan Ali Rıza Efendi İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileri, yurt dışı ortaklarıyla birlikte yürüttükleri proje ile hem ulusal çapta dereceler elde etti hem de İngilizce öğrendi.

Erasmus+ bünyesinde eTwinning platformunda hazırlanan ’Little vets without borders’ projesi kapsamında minik öğrenciler ilk olarak yurt dışından ortaklarıyla iletişime geçti. Her ülkenin bir hayvan seçtiği ve onu tanıttığı projede Türkiye ’sevimli kedi yavruları’, İtalya ’küçük serçeler’, Finlandiya ’süper ayılar’, Polonya ’sevimli kirpiler’i ele aldı. Bu kapsamda ülkelerdeki öğrenciler seçtikleri hayvanları tanıtırken, İngilizce olarak da birbirlerine yorumlar yazdılar. Eskişehirli minik veterinerler de proje doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezini ziyaret ederek bilgiler edinirken sokak hayvanları için de mama toplayıp besleme yaptı. Kendi proje logolarını da tasarlayan 2’nci sınıf öğrencilerine hem hayvan sevgisi aşılandı hem de yabancı dillerinin gelişmesine katkıda bulunuldu. Proje sonunda İtalya’da bin 500 katılım içinden ilk 10’a kalan tek ilkokul olmayı başaran Ali Rıza Efendi İlkokulu öğrencileri ayrıca birçok alanda da ödül aldı. Ukrayna’da ’yılın en iyi projesi’, Romanya’da ’ülkenin en iyi projesi’ ödülüne layık görülen minikler ayrıca tüm ortaklarıyla birlikte ’ulusal kalite etiketi’ ve ’Avrupa kalite etiketi’ ile ödüllendirildi. Yaşadıkları semtin sorunlarına aldırmadan projelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, başka projelere yöneldi.

"Öğrenciler çok güzel işler başardılar"

Ali Rıza Efendi İlkokulu İngilizce Öğretmeni Derya Say, proje hakkında İHA muhabirine bilgiler verdi. Çalışmanın, Avrupa okullarında okuyan öğrenciler ile karşılıklı olarak geliştirilen bir proje olduğunu söyleyen Say, "İkinci sınıflarımızla yaptığımız bir projeydi. İkinci sınıflar İngilizce ile ilk defa karşılaştı. Onları İngilizce ile nasıl karşılarız, nasıl bir bakış açısı geliştirelim derken eTwinning platformunda karşılaştırmaya karar verdik. Bu proje de Erasmus+ kapsamında eTwinning platformunda Avrupa okulları ile ortak çalışıyoruz. Avrupa okullarındaki çocuklar ile beraber aynı anda etkinlikler yapıyorlar, canlı yayınlarda konuşuyorlar. Konumuz evcil hayvanlar ile ilgiliydi. Dolayısıyla bu projenin iki ayağı oldu. Hem dil öğretimi hem de sosyal sorumluluk projesi olarak çocuklarımıza çok şey kattığını düşünüyoruz. Mamalar topladılar, barınakları ziyaret ettiler, posterler hazırladılar, kitap yazdılar. Bu etkinlikler ile hem İngilizce öğrenmek adına hem de yardıma muhtaç olan hayvanlara yardım etmek adına çok güzel işler başardılar. Yurt dışında da Erasmus+ kapsamında eTwinnig platformuna önce öğretmenler kayıt olurlar. Proje çalışmaları bulunur ve ortak olunur. Biz de bu şekilde kayıt olduk. Ortaklarımızı bulduk, projeyi beğendikten sonra İspanya, Finlandiya, Ukrayna, Romanya, Polonya, Bulgaristan hep birlikte çocuklarımızla beraber bir proje gerçekleştirdik" dedi.

"İngilizceyi mekanik bir süreçten organik bir sürece taşımak gibi bir şeydi"

İtalya’da bin 500 başvurudan ilk 10’a giren tek ilkokul olduklarını ve İngilizce öğretimini mekanik bir süreçten organik bir sürece taşındığını aktaran Derya Say, "Aslında eşine zor rastlanan bir durum oldu. Ortaklarını hepsinin aynı anda ödül alması biraz zordur. Hem ulusal kalite etiketleri aldık, hem de Avrupa kalite etiketleri aldık. 8 ortaktık ve hepimiz bunu başarabildik. Daha sonra İtalya’da bin 500 başvuru arasında ilk 10’a kalan tek en iyi ilk okul olduk. Böyle bir ödül aldık. Ukrayna’da 26 Aralık’ta yılın en iyi projesi seçildi. Bu şekilde ses getirdi. Sonra Romanya’da ikinci olduk, İspanya’ya bir sunum için davet edildik. Finlandiya da dahil olmak üzere bir çok ülkenin çocuklarıyla sınıf içinde dersler işleyerek İngilizceyi öğretmiş olmak aslında İngilizce’yi mekanik bir süreçten organik bir sürece taşımak gibi bir şeydi. Hepimize çok şey kattı. Bizlere de çok şey kattı aslıda. Öğretmenler arasında da güzel bir sinerji oluştu. Biz de birbirimizden çok şey öğrendik. Çocuklarımız proje tabanlı İngilizce öğrenmeyi benimsediler. Ülkemizde hayvan sevgisinin yoğun olduğuna inanıyorum. Ama bunu içselleştirmek ile ilgili sıkıntılarımız vardı belki. Biz de bu yaş grupları ile bunu sağlamaya çalıştık. Değerler eğitimine de çok odaklandı bu proje. Merhamet, yardımseverlik, empati kurma yeteneklerini de fark etmelerini sağladık. Çocuklarımız mama toplama kampanyasında da çok büyük efor harcadılar. Bu projede her ülke bir hayvan sembolü seçecekti. Projemiz little vets without borders yani küçük veterinerler projesiydi. Biz sınıfça beyin fırtınası yaparak oy birliği ile prety catyi seçtik ve öyle devam ettik" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları proje ile çok eğlendiklerini ve veterinerliğe dair şeyler öğrendiğini belirten minik öğrenciler ise bir çok şey öğrendiklerini ifade ettiler. Ayrıca alınan başarının ardından tekrar bir projeye başlayan Ali Rıza Efendi İlkokulu öğrencileri, aynı başarıyı tekrar sağlamayı hedefliyorlar.