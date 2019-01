(Özel haber) Tekirdağ’da 20 metre çekilen deniz normale döndü

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde 20 metre çekilen deniz normale döndü. Denizin çekilmesiyle kıyıya vurup ölen yüzlerce denizanası sahili turuncuya boyadı.

Tekirdağ’ın Maramaraereğlisi ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluşurken bazı kayık ve tekneler kum üzerinde kaldı. Yüzlerce denizanası da kıyıya vurdu.

Akşam saatlerinde havanın değişmesiyle birlikte 20 metre çekilen deniz geri geldi. Denizin normale dönmesiyle kıyı turuncuya boyandı. Balıkçılar her sene aynı olayın yaşandığını ve bu durumun rüzgarın yönüne bağlı olarak oluştuğunu ileri sürdü. Ayrıca deniz kıyısında oluşan turuncu rengin de denizanalarının ölümleri nedeniyle olduğu ifade edildi.

"Öyle bir çekilir ki sizde şaşarsınız"

Tekirdağ’da 25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Şenses, "Ben 69 yaşındayım doğma büyüme buralıyım. Burada 25 senedir balıkçılık yapıyorum. Bizim burada her sene aynı olay bilhassa kış aylarında bizim burada karayel estiği zaman devamlı sularımız çekilir. Öyle bir çekilir ki siz de şaşarsınız. Şu kayıkların hepsi kumun üzerinde kalır. Ama lodosa çevirdiği zaman sularda bir taşma olur. Şu kayıklarımız bile havaya kalkar. Her sene olan olay budur. Marmara tarafından bizim buraya lodos estiği zaman bizim bu sularımız muazzam taşar. Dün sular karşı bota kadar çekilmişti. Akşam hava değiştirdi tekrar sular yerine geldi. Bütün hadise budur başka bir şey yok" dedi.

Balıkçı Şenses, deniz çekilmesiyle birlikte yüzlerce denizanasının kıyıya vurup öldüğünü söyleyerek "Denizanaları erime yapıyor. 20 gün ve bir ay içerisinde bunu göremezsiniz. Bu denizanalarının ölmesinden dolayı denize böyle bir renk veriliyor. Her sene olur bu" diye konuştu.

"Depremle hiç alakası yok"

Günay Şenses isimli balıkçı ise, "Karayel estiği zaman sular kaçar. Ama hava lodos yaptığı zaman sular normal yerine geri gelir. Depremle hiç alakası yok. Bu doğanın kanunudur. Denizanaları öldüğü zaman böyle turuncuya boyanıyor" şeklinde konuştu.