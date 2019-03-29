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(Özel Haber) Yemek siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Telefonla yemek siparişi verilen döner ustası, siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı.Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Telefonla yemek siparişi verilen döner ustası, siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner ustası Ali Eloğlu (45) telefonla yemek siparişi aldı. Kendi dükkanında siparişleri hazırlayan Eloğlu, motosiklete binerek sipariş verilen adrese gitmek için harekete geçti. Şirinevler Mahallesi 8. Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arsaya gelen Eloğlu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile sağ ayağından vurulan Eloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Eloğlu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, boş kovan ve kan izlerine rastlandı. Eloğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis her yerde silahlı saldırganları arıyor.

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