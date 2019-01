(Özel) - Hal-Beden-Zihin sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Bu yıl Hal, Beden, Zihin teması ile 12 farklı ülkeden 37 farklı kadın sanatçıyı bir araya getiren ’Senede Bir Defa’ sergisi Taksim Cumhuriyet Sanat Galeri’sinde ziyaretçileri ile buluşmaya devam ediyor.

Bu sene Hal, Beden, Zihin teması ile kapılarını açan ’Senede Bir Defa’ sergisi Taksim Cumhuriyet Sanat Galeri’sinde ziyaretçileri ile buluşmaya devam ediyor. İstiklal Caddesi’nin girişinde bulunan ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilen sanat galerisinde hazırlanan sergi bu yıl 12 farklı ülkeden kadın sanatçının eserlerini bir araya getirdi. Kadınların gözünden bir dünya seçkisi sunan sergi Çin, Rusya, Güney Kore, İran gibi pek çok ülkeden sanatçının eserleri ile oluşturuldu. Sergi’nin küratörü Hülya Yazıcı tarafından titizlikle seçilen parçalar farklı coğrafyalardan kadınların hayata olan bakış açıları üzerine eğiliyor.

"Her şey kadınlarla ilgili"

Sergide eseri bulunan Tataristanlı sanatçı Aygül Okutan, projeye dair duygu ve düşüncelerini ise İhlas Haber Ajansı’na (İHA) aktardı. Hazırlanan seçkiye ’Modern Dünyada Anne Olmak’ isimli eseri ile katılan Okutan, "Bu sergiye katıldığım için çok mutluyum. Bu bir uluslararası kadın ressam, kadın sanatçı sergisi. Sergiye 12 ülkeden sanatçı 30’dan fazla eseri ile katıldı. Küratörümüz Hülya Yazıcı çok büyük bir iş, çok büyük bir proje gerçekleştirdi. Serginin adı ’Hal, Beden, Zihin’, herbşey kadınlarla ilgili. Her sanatçı kendi bakış açısından kendi dünyasını anlattı" ifadelerini kullandı.

"Benim için kadın olmak anne olmak demek"

Dokuz yaşında bir oğlu olduğunu belirten Okutan kendi eseri için ise, “Benim için kadın olmak anne olmak demek. Benim 9 yaşında bir oğlum var. O yüzden ben annelerin dünyasını göstermeye çalıştım. Benim eserimin adı ’Modern Dünyada Anne Olmak. O yüzden hem dünyayı hem de farklı yerlerden anneleri göstermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Farklı coğrafya ve farklı yaşam koşullarında da olsa tüm annelerin aynı duygularını paylaştığını belirten Okutan, "Mutlu anneler de var, zor şartlarda yaşayan annelerde var. Ama her anne aynı sevgiyi aynı duyguyu yaşıyor, çocuklarına bakıyor ama tabii farklı şartlarda. Onu göstermek istedim" dedi.

Haberden sergiye uzanan İdlipli annelerin hikâyesi

Sergide yer alan bir başka eser ise dikkat çekiyor. Sanatçı Sinem Yoldaş, “İdlibli anneden zehirli gaz saldırısına karşı çocukları için el yapımı gaz maskesi” isimli haberden yola çıkarak hazırladığı eseriyle Suriye’de yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Yoldaş, İdlibli annelerin çocuklarını korumak için kullandıkları bu yöntemden yola çıkarak hazırladığı eseri için, “Yer İdlib, elinde gazlı içecek kutuları ile bir anne güdüleri ile hareket ediyor. Kendi canından bir parçayı korumaya çalışıyor” açıklamasını not düştü.

Kadın sanatçılar kadınları anlatıyor

Taksim Cumhuriyet Sanat Galeri’sinin restore edilmiş yeni binasında bulunan sergide 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alıyor. Sanatçılar İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran’dan katılım sağlıyor. Kadınların ‘kadın’ı anlattığı, kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına eğilen sergi 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.