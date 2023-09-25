HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Özel halk otobüsçüleri kontak kapatacaklardı! Araçlarını satmaya karar verdiler

Özel halk otobüsçüleri kontak kapatacaklardı! Araçlarını satmaya karar verdiler

25.09.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da daha önce bazı ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını ve bugün kontak kapatacaklarını söyleyen özel halk otobüsçüleri, vatandaşları mağdur etmemek için bu girişimlerinden vazgeçtiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle otobüslerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satmak istediklerini söyledi.

Özel halk otobüsçüleri kontak kapatacaklardı! Araçlarını satmaya karar verdiler

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel halk otobüsçülerine gelir desteği verilmemesi nedeniyle şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını belirterek, eğer sonuç alınmazsa bugün kontak kapatacaklarını açıklamıştı.

Bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yapan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Bildiğiniz üzere Ankara genelinde hizmet vermekte olan 665'e yakın özel halk otobüsümüz, batma noktasına geldiği için geçen hafta içinde ücretsiz ve indirimli hizmet alan yolcularımızın kamu halk otobüslerini tercih etmelerini rica etmiştik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılan CHP Ankara İl Kongresinde yapmış olduğu, 'Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız' açıklamasına istinaden, tüm araçlarımızı Ankara Büyükşehir Belediyesine satmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bize destek versinler" dedi.

'HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Ayrıca, ücretsiz taşıdığı yolculardan dolayı ücretli taşınan vatandaşları mağdur etmemek adın çalışma kararı aldıklarını kaydeden Kara, "Esnaflarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara son verilmesi için Sayın Mansur Yavaş'ın, özel halk otobüslerinin alım sürecini 01 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlamasını talep etmekteyiz. Banka borçları öncelikli olmak üzere, artık mücadele edemediğimiz giderler sebebiyle, 01 Ekim 2023 tarihi sonrasında, satın alma süreci veya gelir desteği verilmesi süreçleri sonuçlanıncaya kadar, hizmete devam edemeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz. İnanın; halk otobüsü esnafı mağdur, çalıştırabilecek personelimiz yok. Araçlarımıza bakım yapabilecek maddi durum yok. Bizim esnafımızın dayanabilme şansı yok" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Mansur Yavaş resti çekti! 'Ya hepsini bize satın ya da gidip başka iş yapın' Mansur Yavaş resti çekti! 'Ya hepsini bize satın ya da gidip başka iş yapın'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybettiAnkara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta bir tekne alabora oldu! Suya düşen 4 kişi kurtarıldıBeşiktaş’ta bir tekne alabora oldu! Suya düşen 4 kişi kurtarıldı
Kağıthane'de intihar girişimi! Trafik kilitlendiKağıthane'de intihar girişimi! Trafik kilitlendi
Anahtar Kelimeler:
Ankara özel halk otobüsü belediye

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.