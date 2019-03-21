(Özel) Hastane güvenliğine bıçakla saldıran adam kamerada

Göztepe’de park yeri sebebiyle hastane güvenliğiyle tartışan şahıs, bıçak çekerek saldırmaya çalıştı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nin otoparkında gerçekleşen bıçaklı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Bir şahıs, hastanenin güvenlik görevlileri ile park yeri sebebiyle tartıştı. Bir kolu alçıda olan şahıs, tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Bıçaklı şahıs güvenlik görevlilerinin üzerine bıçakla yürüyerek saldırmak üzere hamleler yaptı. Kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek bıçaklı şahsı durdurmaya çalıştı. Şahıs, çevredekilerin de müdahalesi ile ikna oldu ve olay yerini terk etti. Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini bıçak çekilen kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tek kolu alçıda olan şahıs güvenlikle kavga ederken bıçağını çekiyor ve güvenlik görevlilerinin üzerine yürüyor, güvenlik ile çevredekiler adamı durdurmaya çalışıyor, şahıs vazgeçip olay yerini terk ediyor.

