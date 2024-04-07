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Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı doktor, evinde ölü bulundu

07.04.2024 20:09
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Çelik (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı doktor, evinde ölü bulundu

Zeytinköy Mahallesi 4058 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Dr. Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları acil sağlık ve polis ekibini çağırdı. Eve gelen acil sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptıktan sonra Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Çelik'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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