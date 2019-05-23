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(Özel) Hırsızlar çaldı, genç kız fotoğrafladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kartal’da bir beyaz eşya dükkanının önüne minibüs ile gelen maskeli hırsızlar kırılmaz camları tekmeleyerek kırıp dükkandan içeri girdi.

Kartal’da bir beyaz eşya dükkanının önüne minibüs ile gelen maskeli hırsızlar kırılmaz camları tekmeleyerek kırıp dükkandan içeri girdi. Hırsızlığa tanık olan yoldaki bir genç kız, hırsızların fotoğraflarını çekip durumu polise bildirdi. Dükkandaki bazı eşyaları araçlarına yükleyen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal Orhantepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir beyaz eşya dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar, sabah saatlerinde dükkanın önüne minibüs ile geldi. Minibüsten inen maskeli şahıslar dükkanın kırılmaz camlarını tekmeleyerek kırdı. Hırsızlar, dükkanda bulunan 9 televizyon ve 9 elektrikli süpürgeyi 2 dakikada araçlarına yükledi. O sırada yoldan geçen bir kadın, hırsızları fark ederek fotoğraflarını çekti ardından polise haber verdi. Hırsızlar kızın kendilerini fotoğraflamasına bile aldırış etmedi. Hırsızlar, minibüse koydukları eşyalarla beraber olay yerinden hızla uzaklaştı.
Dükkan sahibi Akın U., ”Bir minibüsle sabah 6’ya 4 kala geliyorlar. Kırılmaz camı kırıyorlar bir şekilde. Burada minibüsler çalışırken ana cadde üzerinde, camı kırıp 9 tane televizyon 9 tane elektrik süpürgesini 2 dakika içerisinde yükleyip götürüyorlar. Tam bu sırada yolun karşısından bir bayan bunların fotoğrafını çekiyor ve 155’i arıyor daha bunlar camı kırarken haber veriyor, arabanın plakasını veriyor. Ama şu ana kadar herhangi bir şey yok yakalanan ya da bize gelen. Güpegündüz nasıl oluyor biz de şaşırıyoruz" dedi.
Öte yandan yaşanan hırsızlık anları ile genç kadının hırsızları fotoğraflaması güvenlik kamerasına yansıdı.

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