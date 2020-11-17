(Özel) Hırsızların alarm paniği kamerada

Küçükçekmece’de, bir tekstil atölyesine girmeye çalışan 4 şüpheli kameraya yansıdı. Hırsızlar kapıyı açtıktan sonra alarmın çalmasıyla kayıplara karıştı.

Olay, 12 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde Küçükçemece Kanarya Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin bulunduğu sokağa panelvan araçla gelen 4 şüpheli, önce iş yerine yanaştı. Ardından iş yerinin kapısındaki kilidi demirle zorlayarak kırdı. Kapıyı açan şüpheliler, içeri girmeye çalıştığı sırada alarm çalmaya başladı. Alarmın sürekli çaldığını gören şahıslar, bir şey alamadan kaçmaya başladı.

Kamerada, hırsızların geldikleri araçla önce etrafı kolladıkları ve ardından iş yerinin kapısına yanaştıkları kaydedildi. Ardından araçtan maskeli 3 kişi inerken, 1 kişinin araçta beklediği görüldü. Alarmın ardından hırsızların iş yerinden herhangi bir şey çalmadan kaçtıkları görülüyor.

Hırsızlar hakkında şikayette bulunduklarını belirten iş yeri sahibi Enes Ece, şüphelilerin bir an önce yakalanması istediğini kaydetti.



