(Özel) İstanbul polisinin peşinde olduğu “Çift Teker” çetesi çökertildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde artan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında organize bir hırsızlık çetesini çökertti. Kendilerini "Çift Teker" olarak adlandıran ve 10 motosiklet çalan 3 çete üyesi yakalandı. Çetenin çaldığı motosikletleri ise başka suç çetelerine sattıkları ortaya çıktı.

İstanbul’da son dönemde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması ve Kağıthane ile Şişli’de arka arkaya gerçekleşen olayların ardından çok sayıda şikayet gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalınan motosikletlerin suç olaylarında ve terör saldırılarında kullanılabileceği ihtimali üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla başlatılan soruşturmalar daha da genişletildi.

Emniyet müdüründen özel talimat

Bu çalışmalar kapsamında harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin organize şekilde çalındığını belirledi. Çalışmaları daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde çok sayıda motosiklet çalan şahısların "Çift Teker" isimli çete üyesi olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan Kağıthane polisi, gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarının güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye başladı.