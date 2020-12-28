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(Özel) İstanbul’da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

28.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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(Özel) İstanbul’da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren bir internet kafeye baskın düzenledi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren bir internet kafeye baskın düzenledi. Baskında mühürlenen kafenin içerisinde oyun oynayan 25 kişiye 79 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Firari bir şahsın da yakalandığı baskın anı ise kameralara yansıdı.
Korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirlere yönelik denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan bir internet kafenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafede oyun oynayan 25 kişiyle karşılaştı. Gençlerin bilgisayar başında oyun oynadığı görüldüğü baskın kameralara da yansıdı.

25 kişiye 79 bin 500 lira ceza
Öte yandan basın esnasında geçmişte karıştığı bir suçtan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezası kesinleştiği için "firari" konumunda bulunan bir şahıs da iş yerinde gözaltına alındı. İşletme sahibi Mesut B.’nin de aralarında olduğu 25 kişiye maske takmadıkları, sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet" suçundan 79 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Özel) İstanbul’da kısıtlamada internet kafeye baskın kamerada

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