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(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı

13.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı

Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yaptıktan sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Pakistanlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söylemişti.

Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yaptıktan sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Pakistanlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söylemişti. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve adrese operasyon düzenlemişti.

Tecavüzü fotoğraflayıp şantaj yapmıştı
Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına alınmış ve yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolar da el geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıkmıştı. Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını, kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlarından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı

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