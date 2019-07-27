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(Özel) İstanbul’daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel harekat polisleriyle birlikte “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basmıştı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel harekat polisleriyle birlikte “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basmıştı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, Ataşehir’de önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon adreslerdeki evlerin kapılarının koçbaşıyla kıran polis, girdiği evlerde çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirmişti.

55 şüpheli tutuklandı
Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltı kararı bulunan 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 55 şüpheli, sevk edildiği İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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