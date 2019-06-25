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(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi.

(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.
Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Kendini bilmezler tarafından ateşe verilen atıklar İnegöl’de hoş olmayan manzaralar ortaya çıkardı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi.

(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

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