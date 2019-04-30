HABER

(Özel) Koca yürekli minikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kaldırımda yavrularını emziren köpeği gören çocuklar, kendilerine aldıkları sütü anne köpeğe içirdi.

(Özel) Koca yürekli minikler

Adıyaman’da, kaldırımda yavrularını emziren köpeği gören çocuklar, kendilerine aldıkları sütü anne köpeğe içirdi. Minikler, hayvanlara eziyet edenlere adeta insanlık dersi verdi.
Gölbaşı Caddesi üzerindeki kaldırımda yavrularını emziren köpeği gören bir grup çocuk, içmek için marketten aldıkları sütü anne köpeğe içirdi. Hem yavrularını doyuran hem de çocukların verdiği süt ile kendi karnını doyuran köpek halinden oldukça memnun görünürken, çocukların gösterdiği örnek davranış takdir topladı. Çocukların yürekleri ısıtan davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Özel) Koca yürekli minikler

(Özel) Koca yürekli minikler

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulunduYavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu
Rus askeri römorkörü boğazdan geçtiRus askeri römorkörü boğazdan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.