(Özel) Koca yürekli minikler

Adıyaman’da, kaldırımda yavrularını emziren köpeği gören çocuklar, kendilerine aldıkları sütü anne köpeğe içirdi. Minikler, hayvanlara eziyet edenlere adeta insanlık dersi verdi.

Gölbaşı Caddesi üzerindeki kaldırımda yavrularını emziren köpeği gören bir grup çocuk, içmek için marketten aldıkları sütü anne köpeğe içirdi. Hem yavrularını doyuran hem de çocukların verdiği süt ile kendi karnını doyuran köpek halinden oldukça memnun görünürken, çocukların gösterdiği örnek davranış takdir topladı. Çocukların yürekleri ısıtan davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



