(Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Maltepe’de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir et deposuna girdi. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürükledi. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmedi. 80 bin lira değerindeki eti dakikalar içerisinde çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, “Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi.

Öte yandan, kasap dükkanında yaşanan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 hırsız kapısını açtıkları depodan kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çalıp götürüyor.