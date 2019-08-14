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(ÖZEL) Oğluyla kavga ederken 5. kattan yan binanın çatısına düştü

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de 5.

(ÖZEL) Oğluyla kavga ederken 5. kattan yan binanın çatısına düştü

İstanbul Küçükçekmece’de 5. kattaki evin balkonunda oğluyla kavga eden baba dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinden Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 5. kattaki bir evin balkonunda bulanan baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında baba dengesini kaybederek evin balkonundan yan binanın çatısına düşerek yaralandı. Babasını tutmaya çalışan oğlu ise sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yaralı babanın çatıdan düşmemesi için önlem aldı. Sokak içerisine gelen sağlık ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkarak yaralı babaya müdahalede bulundu. Çatıda yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı baba, sedyeye bağlanarak binadan aşağıya indirildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yaralı adam, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerde bulunan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

(ÖZEL) Oğluyla kavga ederken 5. kattan yan binanın çatısına düştü

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