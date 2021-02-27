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(Özel) Otobüste ani firen nedeniyle düşüp ağır yaralanan kadın konuştu

27.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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(Özel) Otobüste ani firen nedeniyle düşüp ağır yaralanan kadın konuştu

Beylikdüzü’nde işten çıkıp eve gitmek için kullandığı otobüste düşüp kafası kırılan ve omzundan çatlaklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, “Agresif şekilde aracı sürüyordu, kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum.

Beylikdüzü’nde işten çıkıp eve gitmek için kullandığı otobüste düşüp kafası kırılan ve omzundan çatlaklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, “Agresif şekilde aracı sürüyordu, kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Şikayetçiyim” dedi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir otobüsün içerisinde meydana gelmişti. Müzeyyen Mogul isimli kadın işten çıkıp eve gitmek için bindiği halk otobüsten inmek için ‘duracak’ düğmesine basmış ayağa kalkıp durağı beklediği esnada ise şoförün ani firen yapmasıyla düşmüştü. Düşerken kafasını koltuk altındaki demire buran kadının kafasında kırık ve omzundan çatlaklar oluştu. Vücudunda morluklar da bulunan Mogul, polise giderek durumdan şikayetçi oldu.

“Ayağa kalktım ve birden bire uçtuğumu gördüm”
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mogul, “Sürücü daha duraktan itibaren binemeden yürüyordu. Agresif bir şekilde arabayı sürüyordu. Ben oturduktan ve iyice yerimi belli ettikten sonra Haramidere’de ben butona bastım. Tam durağa gelecektim 2 saniye kalmıştı zaten durağa gelmemize de ayağa kalktım ve birden bire uçtuğumu gördüm. Kendimi iyice tutmuştu ona rağmen ayaklarım havaya kalktı ben gerisini hatırlamıyorum ambulansta gözümü açtım konuşmuşum ama hatırlamıyorum” dedi.

“Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum”
Vücudunda derin hasarlar meydana geldiğini belirten Mogul, “Kolum da çatlak var kafamda çok kötü bir darbe var zaten. İşe gidemiyorum şu anda aşçıyım normalde. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum ama bir başka bayan olabilirdi. Hamile bir kadın çocuk olabilirdi benden çok yaşlı birisi olabilirdi. Ben o yüzden sesimi duyurmanız bu yüzden çok anlamlı. Şikayetçiyim beni arayıp sormadılar. Özel hastaneye gittim devlet hastanesine gitmedim asgari ücretle çalışan birisiyim” dedi.

Yaşanan anlar araç içi kamerasında
Yaşanan olay anları ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün durağa yanaştığı ve o sırada yolcuların hareket halindeki otobüse binmeleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise Mogul’un inmek için düğmeye basması ve sonrasında ayaktayken otobüsün ani firen yapıp düşmesi yer alıyor.

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