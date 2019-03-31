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(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

-Başakşehir’de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08:00 itibariyle başladı.

(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi

-Başakşehir’de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.
31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08:00 itibariyle başladı. Seçimlerin heyecanla devam ettiği İstanbul’da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Başakşehir’de Ali Sever isimli bir vatandaş oy vermek için okula 24 saat yanından ayırmadığı "Prenses" isimli keçisiyle ile beraber geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever keçisi prensesi okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi.
Sever “Keçim dışarıda kalacak ben oy verip dışarıya çıkacağım. Pazar günü de keçimle beraber Yenikapı’da bulunan miting alanına gittim ancak iki güvenlik noktasını geçtim ama alana giremedim. Keçime çocuğum gibi bakıyorum” dedi.

(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi

(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi

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