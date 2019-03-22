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(Özel) Pendik’te yol verme kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Pendik’te yol verme kavgası sebebiyle bir kişi silahla bacağından vuruldu.

(Özel) Pendik’te yol verme kavgası kanlı bitti

Pendik’te yol verme kavgası sebebiyle bir kişi silahla bacağından vuruldu. Yaralı adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken silahlı şahıslar olay yerinden araba ile kaçtı. Polis her yerde onları arıyor.
Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında iki sürücü yol verme sebebiyle kavga etti. Kavganın büyümesiyle silahına davranan E.A, tartıştığı Turgay Erhal’in aracına doğru birkaç el ateş etti. Erhal bacağından yaralanırken, silahlı E.A ile arkadaşı arabaya binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlar, vurulan adamın aracına ve çevredeki bir pastaneye de isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı adamın durumunun iyi odluğu öğrenilirken, polis her yerde E.A. ile arkadaşını arıyor.

Bacağından vurulan Turgay Erhal’in akrabası olayla ilgili olarak; “Biz kafede oturuyorduk. Mağdur olan amcamın çocuğu. Aradı bizi bir saat önce falan, ayağından vurulduğunu söyledi. Koştuk geldik biz de. İki aracın yol verme yüzünden oluyor büyük ihtimal. Amca oğlu araçtan iniyor, karşı taraf da direkt ateş ediyor zaten. 2 3 el ateş ediyor biri pastanenin olduğu yere biri arabaya biri de amca oğlunun ayağına geliyor. Zaten ondan sonra polis, ambulansa arkadaşlara haber veriyorlar. Amca oğlunun iyi şükür bir sıkıntısı yok” dedi.

(Özel) Pendik’te yol verme kavgası kanlı bitti

(Özel) Pendik’te yol verme kavgası kanlı bitti

(Özel) Pendik’te yol verme kavgası kanlı bitti

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