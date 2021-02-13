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  4. (Özel) Sağlık ocağında takip ettiği kadının eczanede cep telefonunu böyle çaldı

(Özel) Sağlık ocağında takip ettiği kadının eczanede cep telefonunu böyle çaldı

13.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da sağlık ocağına muayene için giden bir kadını takip eden yaşı küçük çocuk, kadının ilaç almak için girdiği eczanede cep telefonunu çaldı.

Avcılar’da sağlık ocağına muayene için giden bir kadını takip eden yaşı küçük çocuk, kadının ilaç almak için girdiği eczanede cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde muayene olmak için sağlık ocağına giden bir kadını gözüne kestiren çocuk, kadını bir süre takip etti. Daha sonra sağlık ocağından ayrılarak eczaneye giden çocuk burada kadını beklemeye başladı. Muayene olduktan sonra ilaçlarını almak İçin eczaneye gelen kadın olacaklardan habersiz burada beklemeye başladı. Kadının beklediğini gören çocuk daha sonra kadının yanında bekleyerek bir süre etrafa göz gezdirdi. Kadının eczanede sıra beklediği esnada çocuk, el marifetiyle kadının cebindeki cep telefonunu çalıyor. Kadının cep telefonunu çalan çocuk ise bir süre daha eczanede bekledikten sonra hiç bir şey olmamış gibi eczaneden ayrılıyor. Yaşı küçük çocuğun gerçekleştirdiği o hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıyor.
İlaçlarını aldıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden kadın ise daha sonra eczanenin güvenlik kameralarını inceliyor. İncelenen görüntülerde yaşı küçük çocuğun kalabalığı fırsat bilerek cep telefonunu çaldığı görülüyor.
Yaşanan olay sonra hırsızlığın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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