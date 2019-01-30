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(Özel) Sarıyer’de yol çöktü, vatandaşlar günlerdir mağdur

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

Sarıyer’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağış sonrasında bir sokaktaki yolun yarısı çöktü.

Sarıyer’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağış sonrasında bir sokaktaki yolun yarısı çöktü. Sarıyer Belediyesi ekipleri yolda tedbir alırken, günlerce yolun yapılmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
Sarıyer Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı’nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan aşırı yağış sonrası yolun yarısı toprak kayması nedeniyle çöktü. Yol trafiğe kapanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri “Toprak kayması, heyelan riski” yazılı bir tabela bırakarak ayrıldı. Aradan günler geçmesine rağmen yolun yapılmaması nedeniyle sokakta oturan vatandaşlar mağdur oldu. Gece ve sabahın erken saatlerinde okula giden çocuklar çöken yoldan düşme tehlikesi yaşarken, vatandaşlar bir an önce yolun yapılmasını istiyor.

“Buradaki büyük binanın kayma ihtimali olabilir”
Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Zemin iyi değilmiş. Toprak bayağı kaymış, yolda kesilmiş buradan. Çok şükür ölü ya da yaralı yok. Bir an önce yapılması lazım. İleride bayağı 50’ye yakın ev var. Buradan geçilmiyor. Buradaki büyük binanın kayma ihtimali olabilir. Bu eve doğru bayağı kaymış. Bu evde aşağı yukarı altı daire var. Tabii bayağı çökmüş. Bu arkadaşta burada çalışıyor. Bu da size bir şeyler söyleyebilir” dedi.

“Bu yolu ne zaman yapacaklar bilmiyoruz”
Bir başka vatandaş da, “Geçen yağmurların çok yağdığı zaman oldu. Mobilyam geldi, geri gitti. Bekliyoruz, bu yolu ne zaman yapacaklar bilmiyoruz. Çoluk çocuk hepimiz mağduruz. Ne söyleyebilirim? Biraz erken yapsınlar. Biri de düşebilir, araba da gidebilir, hepimiz gideriz. Hepsi çatlamış” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar okuldan geliyor, buradan servisler de geçemiyor”
Bir başka vatandaş ise, “Ne olacak, yağmurdan, selden göçtü toprak. 15 gün oldu, yapılmadı daha. Bilmiyorum ki? Bütçe yok diyorlar. Bilmem ne. Her şeye para var, buna yok. Bildirdik efendim, gelmediler. Tabii ki tehlikeli. Yol gittikten sonra tehlike olmaz mı? Gece çocuklar okuldan geliyor. Buradan servisler de geçemiyor. Ne olacak o zaman? Yok nerede. Ambulans nasıl gelecek buraya” diye konuştu.

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