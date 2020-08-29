HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) şarj için bıraktığı cep telefonunu çaldılar

(Özel) şarj için bıraktığı cep telefonunu çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

Silivri’de bir AMV’de mağaza çalışanının şarj için bıraktığı cep telefonu çalındı.

Silivri’de bir AMV’de mağaza çalışanının şarj için bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Silivri’de bulunan bir AVM’nin ev gereçleri satan mağazasında meydana geldi.
Mağaza çalışanı Cansu Ö.’nün, şarj için bıraktığı cep telefonu, mağaza içinde müşteri edasıyla dolaşan kimliği belirsiz erkek bir şahıs tarafından çalındı.
Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mağaza içinde müşteri gibi dolaşan bir şahıs masa üzerinde şarj için bırakılan tep telefonun fark ediyor. Telefonu bulunduğu yerden alan şahıs hızlı adımlarla mağazayı terk ediyor.
Telefonunun yerinde olmadığını gören mağaza çalışanı Cansu Ö., güvenlik kameralarını incelediğinde telefonun çalındığını görüyor. Ö., Silivri Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
İstanbul Boğazı'ndan geçti peş peşe geçtilerİstanbul Boğazı'ndan geçti peş peşe geçtiler
Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor!Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor!
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
Son dakika! 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Son dakika Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme!
Güngören'de kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
İStanbul'da kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçti peş peşe geçtiler
Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Düğünde açılan ateş damadı yaraladı
Düğünde açılan ateş damadı yaraladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.