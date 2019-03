(Özel) Seçer iddialı konuştu: “1 Nisan’da Vahap Seçer büyükşehir belediye başkanı olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, iddialı konuşarak, “1 Nisan sabahında Mersin güzel, güneşli bir güne uyanacak ve Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olacak” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala merkezde ve ilçelerde yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren CHP Mersin Büyükşehir Adayı Seçer, en az iki seçmenden birinin oyunu alacağını iddia etti. CHP’nin, Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba’nın katılımlarıyla Mersin Özgecan Barış Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan Seçer, miting öncesinde İHA’ya konuştu.

Başkanlık için uzun süredir çalıştığını, aday adaylığı süreciyle birlikte 2,5 yıl geçtiğini vurgulayan Seçer, bu süreçte kendisini rahatlatan çok önemli çalışmalar yaptıklarını, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek projelerini hazırladıklarını söyledi. Bu yoğun çalışmaların sonuna geldiklerini ve artık seçime son bir hafta kaldığını ifade eden Seçer, “31 Mart’ın belediye başkanı belli. 1 Nisan sabahında Mersin güzel, güneşli bir güne uyanacak ve Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olacak” diyerek iddialı konuştu.

Bu sonuçtan en küçük bir endişesi olmadığını dile getiren Seçer, “Bunu duygularımla söylemiyorum, mantığımla rasyonel düşüncemle söylüyorum. Sahadayız, her ilçeye, her bölgeye gidiyoruz. Her sosyoekonomik yapıdan insanlarla temas halindeyiz, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla konuşuyoruz. AK Parti, HDP, İYİ Parti, MHP seçmeni, herkesle görüşüyorum. Bir değişim talebi var. İnsanların sorunu da birikmiş, çözüm istiyor. Bir umut istiyor. İnsanlara güven verdiğimi görüyorum. ‘Güveniyoruz, anlatımlarını, söylemlerini, kullandığı dili samimi buluyoruz’ dönüşleri oluyor. Bugüne kadar CHP’ye oy vermemiş birçok yurttaşın böyle değerlendirmeleri hoşuma gidiyor ama yükümü artırıyor. Bir taraftan da sorumluluk yüklüyor. Bir, partinizin seçmeninin üzerinize yüklediği bir yük var, bugüne kadar partinize oy vermiş ya da vermemiş Mersinli hemşehrilerinizin umudu olmuşsunuz, bu da ikinci yükü veriyor” ifadelerini kullandı.