HABER

(Özel) Sultangazi’de pitbull dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı.

Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbull’un saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi.
Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbull’u sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbull’u döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbull’un sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

Pitbull gezdirmenin cezası 6 bin 306 lira
Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan ‘pitbull’ cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

Yaşanan anlar kamerada
Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbull’un saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Uyuşturucuyu gizlemek için beline sardıUyuşturucuyu gizlemek için beline sardı
Kardeşini öldüren zanlıdan pişkin savunmaKardeşini öldüren zanlıdan pişkin savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.