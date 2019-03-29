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(ÖZEL) Taksim Meydanı’nda öğrencilerin tekme tokat kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda lise öğrencilerinin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi.

Taksim Meydanı’nda lise öğrencilerinin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okuldan çıkan liseli gençler arasında Taksim Meydanı’nda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öğrenciler bir anda kavga etmeye başladı. Taksim Meydanı’nda tekme tokat kavgaya tutuşan öğrencileri okuldan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında tartışan öğrencilerin bir anda birbirlerine saldırıp kavga ettiği görülüyor. Kavga sırasında bir öğrencinin yere düştüğü görülürken çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının da araya girmesiyle kavga sonlanıyor.

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