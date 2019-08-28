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(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Belgeleri eksik olan taksicilere idari para cezası kesilirken, bazı taksiler ise trafikten men edildi.
İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim’de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan çok sayıda taksiciye ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını, yolcu taşımak için belediyeden alınması gereken belgenin eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Trafikten men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Taksisi trafikten men edilen bir taksici, “Belediye ruhsatına kayıtlı olmadığım için bin 2 lira ceza yazıldı” dedi.

(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

(Özel) Taksim’de taksicilere şok uygulama

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