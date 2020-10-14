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(Özel) Taksiyi durdurup köprüden atlayarak, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durduran bir taksici köprüden aşağıya atladı.

(Özel) Taksiyi durdurup köprüden atlayarak, intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durduran bir taksici köprüden aşağıya atladı. Arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiyi sağa çekip araçtan inen taksici köprüden atlayarak intihar etti.
Olayı gören araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Deniz polisinin yaptığı boğazdaki arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

(Özel) Taksiyi durdurup köprüden atlayarak, intihar etti

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