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(Özel) TEM Otoyolu’nda yolu karıştıran sürücü kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda tabela olmaması nedeniyle yolu karıştıran otomobil sürücüsü, geri manevra yaptığı esnada motosikletliye çarptı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda tabela olmaması nedeniyle yolu karıştıran otomobil sürücüsü, geri manevra yaptığı esnada motosikletliye çarptı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, önceki gün saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Azerbaycan Caddesi yönüne açılan yeni karayolu nedeniyle yolu karıştıran otomobil sürücü, geri manevra yapınca Okmeydanı istikametine seyir halinde olan motosikletliyle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten yere savrulan sürücü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonucu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca motosikletliye vurdu”
Kazayı gören Fatih Tan, “Şimdi burada tabela olmadığı için insanlar sağ tarafa yanlış yola giriyorlar. Yanlış girdiği fark edince geri manevra yapıyor ve tekrardan soldaki yola bağlanmaya çalışıyorlar. Buradaki beyaz arabada aynı şekilde geri geri çıktı, kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca o anda motosikletliye vurdu. Motosiklet baya savruldu, sürücünün bilinci açıktı ama hiç hareket edemiyordu. Yarandığı için ambulansı aradım geldiler” dedi.

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