(Özel) Temizlik işçiliğinden Türkiye ikinciliğine

Manisa’da, bir hastanede temizlik işçisi olan Deniz Gezen, aynı hastanede kendisi gibi temizlik işçisi olan antrenörü Danyal Katı ile birlikte yaptığı düzenli antrenman sayesinde Wushu Kung-Fu sporunda Türkiye ikinciliği elde etti. Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Gezen, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Deniz Gezen (23), kendisi gibi temizlik işçisi olarak çalışan Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı (31) ile tanışmasından sonra hayatı değişti. Bu yaşa kadar sporla hiçbir ilgisi olmayan Gezen, Wushu Kung-Fu sporuna ilişkin duyduğu ilgiyi antrenörüne anlattı. Antrenörü Katı’nın tavsiyesiyle hobi olarak spora başlayan Gezen, maçlara katılmaya karar verdi.

2 yıldır sabahları hastanede, akşamları da Manisa İlke Spor Kulübü salonunda antrenörü ile düzenli antrenman yapan Gezen, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen şampiyonada büyük bayanlar 48 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Gezen, hedef büyüterek Dünya şampiyonu olma yolunda antrenmanlarını sürdürüyor.

"Daha da iyi yerlere gelmek istiyorum"

Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Gezen, “Antrenörümle çalıştığım yerde tanıştım. Onun spor yaptığını öğrenince ben de nasıl olduğunu merak ettim. Sorduğumda bana öğreteceğini söyledi. Önceleri hobi olarak geliyordum. Sonra beni çok hırslandırdı. Ardından çalışmaya başladık. Çok çabaladım. 2 senedir bu sporu yapıyorum. Bu sene Türkiye ikincisi oldum. Temizlik işçisiyim. Kendimle de gurur duydum. Daha da iyi yerlere gelmek istiyorum. Ailem en başından beridir beni çok destekledi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımda oldular. İş yerimden de çok iyi destekler aldım. Beni motive ediyorlar” diye konuştu.

Dünya şampiyonu olarak eğitmeni ve ailesini gururlandırmayı hedeflediğini dile getiren Gezen, “Küçüklüğümden beridir istediğim bir şeydi ama yapabileceğimi düşünememiştim. Tesadüf eseri antrenörümle tanıştım. Antrenörümün spor yaptığını öğrenince ben de başlamak istedim. Bu şekilde oldu. Maçlara girme gibi bir niyetim yoktu. Antrenörüm beni motive etti. Bu sonuca geleceğimi ben de beklemiyordum. Çok çalıştım ve çabaladım. Bir temizlik personeli olarak kendimi kanıtlamak istiyorum. Dünya şampiyonu olarak hocalarımı ve ailemi gururlandırmak istiyorum” dedi.