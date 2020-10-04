(Özel) Trafik canavarına korona freni

Bursa’da geçen yıla göre kazalarda yüzde 18 azalma görüldü. Geçtiğimiz yıl Bursa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, bu yıl ölüm sayısı 6’ya indi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, pandemi süresinde yapılan denetimler ve yasaklar sayesinde Bursa’da geçen yıla nazaran kaza oranlarında yüzde 18’lik azalma görüldü. 2019 yılında ölümlü kaza sayısı 9 iken, bu yıl 4 ölümlü kaza meydana geldi. Geçen yıl 2 bin 435 yaralamalı kaza yaşanırken, bu yıl 2 bin 25 kaza meydana geldi. Geçen yıl 6 bin 58 maddi hasarlı kaza meydana gelirken bu yıl 4 bin 957 kaza meydana geldi. Geçen yıl toplamda 8 bin 902 kazada 3 bin 498 kişi yaralanırken 9 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl ise 6 bin 986 kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 776 kişi yaralandı.

Geçen yıla oranla pandemi süresinde alınan tedbir ve yasaklar sonucu kaza oranlarında yüzde 18’lik bir gerileme yaşandı.

